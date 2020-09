Mondiali Imola 2020, Vincenzo Nibali: “Percorso duro, la gara ci offrirà la soluzione da adottare”

Vincenzo Nibali è sempre Vincenzo Nibali. Non sarà tra i favoriti del Mondiale di ciclismo di Imola, ma certamente rappresenta una mina vagante che nessun avversario potrà permettersi di sottovalutare. In passato ha saputo stupire a più riprese con azioni a sorpresa rivelatesi vincenti, come alla Milano-Sanremo 2018. Oggi servirà una vera e propria invenzione per far saltare il banco.

Lo Squalo ci ha rivelato le sue impressioni a pochi istanti dalla partenza della prova iridata: “Sicuramente Davide (Cassani, ndr) ha cercato di mettere su una Nazionale molto compatta e unita, con i giovani e sicuramente anche con corridori di grande esperienza, che hanno alle spalle diversi Mondiali“.

Ieri il siciliano ha tratto spunti interessanti dalla prova femminile: “E’ un percorso molto duro, abbiamo visto anche ieri con le ragazze che si può fare la differenza e più o meno anche per gli uomini sarà simile. La salita finale è molto buona per Nazionali come Francia e Belgio con Alaphilippe e Van Aert. Da vedere come si svilupperà la corsa da metà in poi“.

Il fuoriclasse di Messina ha rivelato che sarà la corsa a delineare il piano d’azione della Nazionale azzurra: “Non abbiamo studiato un piano in particolare. Sono i corridori che fanno la corsa e a volte vanno prese delle soluzioni al momento, anche in base all’andamento della gara“.

VINCENZO NIBALI ALLA PARTENZA DEL MONDIALE DI IMOLA

