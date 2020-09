Mondiali Imola 2020, Filippo Ganna: “È un sogno per me, sono davvero felice. Ora voglio solo festeggiare con la mia famiglia”

Per la prima volta nella storia del ciclismo l’Italia vince un titolo Mondiale a cronometro. Lo fa grazie a un indescrivibile Filippo Ganna, autore di una prestazione straordinaria sul circuito di Imola con la quale ha messo in riga tutti gli avversari: tempo di 35’54”10, 26” meglio del secondo classificato, il belga Wout Van Aert, e 29” più veloce della medaglia di bronzo, lo svizzero Stefan Kueng.

Intervistato proprio al termine della corsa, Ganna è apparso davvero emozionato per il traguardo raggiunto: “E’ un sogno per me, sono davvero felice. Ho avuto un grande supporto anche dalla macchina, ringrazio la Federazione Italiana e il mio team, la Ineos Grenadiers. Negli ultimi giorni con i miei amici ho cercato di non parlare di questa cronometro perché non volevo arrivare qua con troppa pressione addosso. Ho già vinto titoli mondiale su pista, è il mio primo a cronometro: ora voglio solamente festeggiare con la mia famiglia“.

Foto: OA Sport