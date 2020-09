Mondiali ciclismo Imola 2020, Marc Hirschi: “Non abbiamo commesso alcun errore, ma Alaphilippe è stato più forte”

Medaglia di bronzo per Marc Hirschi nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo su strada 2020. Il giovane svizzero, già grande protagonista al Tour de France con una vittoria di tappa e tanti giorni in fuga, conferma le proprie qualità anche nella rassegna iridata di Imola, dove è riuscito a stare nel gruppetto dei migliori: l’unico dimostratosi irraggiungibile è stato Julian Alaphilippe, mentre Wout Van Aert ha battuto il corridore elvetico nella volata finale.

Intervistato al termine della corsa da cyclingpro.net, Hirschi si è mostrato soddisfatto per il risultato raggiunto: “Abbiamo fatto una corsa perfetta, volevamo prendere il controllo e poi risparmiare energie. Penso che Alaphilippe sia stato il più forte oggi, meritava di vincere. Non abbiamo commesso nessun errore, è stato semplicemente il migliore“. Il classe ’98 ha ammesso che, una volta entrati nell’autodromo di Monza, sapesse già che non sarebbe stato possibile riprendere il francese: “All’interno del circuito automobilistico, a un paio di chilometri dall’arrivo, sapevamo già che era finita. È bello che io già oggi sia in grado di stare insieme ai ragazzi più forti. Non è la prima volta che succede, e questo mi dà fiducia in me stesso. So che c’è ancora del lavoro da fare in inverno, ma spero di continuare a migliorare”.

Foto: LaPresse