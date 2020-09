Mondiali ciclismo Imola 2020, Anna van der Breggen: “Ho corso senza sapere gli intertempi, volevo andare il più forte possibile”

Dopo quattro argenti nelle ultime cinque edizioni, la fuoriclasse neerlandese Anna van der Breggen si laurea, finalmente, campionessa del Mondo a cronometro. Complice la caduta della maglia iridata in carica Chloé Dygert, la nativa di Zwolle, autrice comunque di una seconda parte di cronometro di qualità eccelsa, ha avuto vita facile sul tracciato di Imola e ha conquistato uno dei pochi successi che ancora mancavano al suo incredibile palmares.





Dopo il trionfo, la neerlandese, che pochi giorni fa aveva conquistato anche il Giro Rosa, ha parlato della sua vittoria. Queste le sue parole riportate dall’account twitter della sua squadra, la Boels-Dolmans.: “Ancora non ci credo. Quando sono arrivata al traguardo non avevo la più pallida idea di ciò che stava accadendo. Avevo chiesto a Danny Stam, il mio direttore sportivo, di non comunicarmi gli intertempi poiché non volevo distrazioni. Mi interessava solo andare quanto più forte possibile. Ora sono davvero felice“.

Foto: Valerio Origo