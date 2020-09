Milan-Bodo Glimt oggi, Europa League: orario, tv, streaming, programma

Oggi giovedì 24 settembre (ore 20.30) si gioca Milan-Bodo Glimt, mach valido per il terzo turno preliminare dell’Europa League 2020-2021 di calcio. I rossoneri scenderanno in campo a San Siro dopo aver eliminato gli irlandesi del Shamrock Rovers e disputeranno la prima partita casalinga di questa nuova stagione a livello continentale. I ragazzi di Stefano Pioli se la dovranno vedere con questa compagine norvegese, una formazione assolutamente alla portata dei meneghini, i quali partiranno con tutti i favori del pronostico. Si decide tutto in 90 minuti, in caso di parità si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente si tireranno i calci di rigore.

Il Milan vuole assolutamente vincere per compiere un passo importante verso la qualificazione alla fase a i gironi della seconda competizione europea per importanza. In caso di successo, i rossoneri potranno andare a caccia dell’accesso alla fase a gironi attraverso il playoff da dentro o fuori di settimana prossima. Zlatan Ibrahimovic e compagni hanno tutte le carte in regola per imporsi e i tifosi vogliono gioire dopo il bel successo di lunedì contro il Bologna in Serie A. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Milan-Bodo Glimt, mach valido per il terzo turno preliminare dell’Europa League 2020-2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

MILAN-BODO GLIMIT: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE:

20.30 Milan-Bodo Glimit

MILAN-BODO GLIMIT: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

Foto: Lapresse