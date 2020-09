LIVE Virtus Bologna-Cantù, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Presentazione della giornata – L’anticipo Treviso-Trento

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di prima giornata di Serie A 2020-2021 che mette di fronte Virtus Segafredo Bologna e Acqua S.Bernardo Cantù.

Comincia il lungo cammino delle V nere verso i traguardi che non è riuscita a raggiungere nell’annata incompiuta. L’avversaria diretta è la nuova Cantù di Cesare Pancotto, che ha mantenuto in parte l’ossatura italiana cambiando parecchi stranieri e reinserendone due molto amati dal pubblico canturino in passato, Jaime Smith e ancor di più Maarty Leunen, protagonista anche negli anni di Eurolega.

La squadra allenata da Sasha Djordjevic viene da una Supercoppa vissuta per certi versi col brivido, ma nella quale è riuscita ad arrivare in finale, sconfitta soltanto dall’Olimpia Milano di Ettore Messina in panchina e di Gigi Datome in campo. Le V nere tornano a giocare in Fiera, alla Segafredo Arena, dopo aver già vissuto lontano dal PalaDozza un periodo della stagione passata coinciso anche con derby e sfida a Milano.

Ex della partita sono Awudu Abass, che a Cantù ha vissuto tutto il periodo delle giovanili e i primi sei anni, e Amedeo Tessitori (stagione 2015-2016). 165 le sfide passate in Italia tra le due squadre, con un bilancio di 93-72 per i bianconeri. Cantù ha vinto in trasferta solo 17 volte su 80. Questa è stata la finale scudetto delle stagioni 1979-1980 e 1980-1981.

Virtus Bologna-Cantù, match di prima giornata di Serie A, inizierà alle ore 19:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

