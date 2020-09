Basket, Serie A: Treviso rischia, ma supera Trento nel finale e mette il sigillo sull’esordio

Un match dai tre volti ha dato il via al massimo campionato italiano di basket. A imporsi, alla fine, è la De’Longhi Treviso, che dopo un ottimo primo tempo rischia di sprecare tutto nella ripresa, dove fino a un paio di minuti dalla fine ha percentuali bassissime. Nel finale, però, la fiammata decisiva e per i veneti un primo successo che conferma le buone sensazioni della Supercoppa, mentre per Trento si confermano i dubbi di questo avvio di stagione.

Primo quarto che vede Treviso e Trento giocare punto su punto, con i padroni di casa che dopo un primo canestro di Trento piazzano un primo parziale di 6-0. Reagiscono gli ospiti e una tripla di Forray dà il vantaggio, ma quattro punti di Carroll riportano la De’Longhi avanti 15-12. Ancora Carroll, con una tripla, vale il 18-12, con dieci punti dell’americano a referto in meno di otto minuti di gioco. Soffre Trento, già a quota 5 palle perse, mentre Treviso non si ferma e allunga fino al +10. Ancora una tripla, questa volta firmata Imbro, a un minuto dal termine, ma negli ultimi secondi di gioco l’indisciplina dei padroni di casa permettono a Trento di accorciare la distanza e i primi 10 minuti si chiudono sul 25-18, con 10 punti a testa per Jeffrey Carroll e per JaCorey Williams.

A inizio ripresa mette il suo nome sul tabellino anche Akele con una tripla e Trento allunga nuovamente in doppia cifra dopo due minuti e mezzo. I padroni di casa stanno facendo la differenza dalla lunga distanza, con le percentuali dei veneti da oltre l’arco che sono nettamente superiori a Trento, con un 5/9 rispetto all’1/6 trentino. Quasi a metà quarto la De’Longhi tocca il massimo vantaggio di +13. Che diventano quindici quando Mekowulu mette a segno quattro punti consecutivi e obbliga Trento a chiamare timeout. Ma non cambia la musica e la tripla di Logan vale il +17 a meno di due minuti dalla fine del primo tempo. Ancora Logan, dalla lunetta, allunga ma poi la tripla di Browne e l’ennesimo canestro di Williams riportano Trento a – 14 e primo tempo che si chiude con Treviso avanti 52-38, con 19 punti di Williams e 10 di Carroll.

Se il punteggio si muovo poco a inizio secondo tempo, le cose si mettono peggio per Trento, che vede JaCorey Williams commettere il suo quarto fallo ed essere costretto a uscire, dopo aver realizzato la metà dei punti della propria squadra. Una tripla di Forray, però, ridà vita agli ospiti che tornano sotto la doppia cifra come distacco, mentre le percentuali di Treviso scendono drasticamente e il parziale dei primi 3 minuti per gli ospiti di 9-2. Aumentano gli errori da entrambe le parti e servono sei minuti prima che la De Longhi ritrovi un canestro pesante, con Russell, per il nuovo +9. Ma subito arrivano due triple per Trento, che si ritrova di colpo a -3. Non solo, perché Sanders dà il vantaggio agli ospiti, con la bomba di Imbro a ridare fiato a una Treviso che in questo quarto ha difeso bene, ma si è persa palla in mano. Il quarto si chiude con Akele a segno e Treviso ancora avanti 64-60.

L’ultimo quarto si apre con Forray che mette a segno la tripla del nuovo vantaggio ospite e Trento che piazza un parziale di 11-0 che la porta a +7. Per assurdo, gli ospiti hanno cambiato faccia con l’uscita del loro miglior marcatore, JaCorey Williams, mentre Treviso si è persa proprio quando aveva la chance di chiudere il match. Padroni di casa che provano a reagire con Chillo, che marca una tripla, anche se le due formazioni sembrano incapaci di trovare la via del canestro mentre ci si avvicina al fischio finale. La tripla di Russell a 160 secondi dalla fine impatta il risultato. Ed è ancora un canestro da oltre l’arco, questa volta di Imbrò, a riportare avanti Treviso. Trento ha finito le batterie, i padroni di casa controllano e si impongono per 84-80, con i due liberi di Logan che mettono il sigillo sulla vittoria.

