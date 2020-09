LIVE Halep-Pliskova 6-0 2-1, Finale femminile Internazionali Roma in DIRETTA: la ceca si ritira! Primo titolo al Foro Italico per la rumena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo quindi con largo anticipo la nostra diretta. Grazie per averci seguito.

Simona Halep conquista il primo titolo della carriera agli Internazionali d’Italia 2020. Forse il modo meno bello per festeggiare questa vittoria.

Si ritira Karolina Pliskova. Era una decisione nell’aria, visto che la ceca che ha accusato fin da subito dei problemi muscolari.

2-1 Controbreak di Halep.

40-A Nuova palla break per la rumena.

40-40 Pliskova annulla con un bel dritto.

30-40 Palla break per Halep.

30-30 Errore di Pliskova.

30-0 Rovescio vincente della ceca.

15-0 Halep comincia a sbagliare. Incredibile.

1-1 Super risposta di Pliskova che ottiene il break.

15-40 Incredibile secondo doppio fallo di Halep.

15-30 Doppio fallo per Halep.

1-0 Subito break per Simona Halep. Non c’è davvero partita.

30-40 Dritto vincente di Pliskova.

15-40 Altro doppio fallo per la ceca.

15-30 Doppio fallo di Pliskova.

15-15 Rovescio fortunato della ceca che colpisce il nastro.

0-15 Subito errore di Pliskova, che ha certamente un problema muscolare.

6-0 In venti minuti Simona Halep conquista il primo set. Dominio assoluto della rumena, mentre Pliskova potrebbe anche risentire di un problema fisico.

40-15 Due set point per Halep.

30-15 Doppio fallo per Halep.

30-0 Pliskova continua a sbagliare.

5-0 Finora è un totale dominio di Halep.

0-40 Ancora tre palle break.

0-30 Rovescio vincente di Halep. Pliskova finora totalmente assente.

4-0 Ace di Halep, che recupera da 0-40 ed ipoteca il primo set.

A-40 Altra risposta sbagliata da Pliskova.

40-40 Risposta sbagliata dalla ceca.

30-40 Rovescio vincente di Halep

15-40 Se ne va la prima su un errore della ceca.

0-40 Tre palle del controbreak per Pliskova.

0-30 Errore di rovescio di Halep

3-0 Doppio fallo di Pliskova ed Halep che ha già in mano il primo set.

30-40 Ancora palla break per Halep.

30-30 Pliskova sbaglia di rovescio.

15-15 Errore di dritto la rumena.

2-0 Conserva il break di vantaggio la rumena.

40-15 Altro errore di Pliskova.

30-15 Halep cade dopo un recupero. Il suo recupero è ovviamente fuori.

30-0 Errore di Pliskova con il rovescio.

1-0 Break Halep. Comincia subito fortissimo la rumena.

30-40 Palla break per Halep.

30-15 Dritto sbagliato da Pliskova.

30-0 Servizio vincente.

15-0 Il primo punto della finale è della ceca.

14.37: Comincia la partita. Serve Pliskova.

14.32: Hanno fatto il loro ingresso in campo le due giocatrici. Tra pochissimo comincerà la finale femminile.

14.27: Siamo ancora in attesa dell’ingresso in campo delle due finaliste.

14.23: Sono dodici i precedenti tra le due giocatrici, con Halep avanti 7-5. Nelle ultime due occasioni (Miami e WTA Finals) si è imposta Pliskova, ma Halep ha saputo battere la ceca nella sfida di Fed Cup davanti ai suoi tifosi sempre lo scorso anno. L’unico match giocato sulla terra risale alla semifinale del Roland Garros 2017 e vinse la rumena in tre set e la numero due del mondo spera di ripetersi questo pomeriggio.

14.18: Per Pliskova, invece, c’è stata la vittoria nel derby ceco contro la connazionale Marketa Vondrousova. Una prova di forza per la campionessa in carica, che sulla terra rossa italiana si trasforma e diventa una giocatrice quasi imbattibile. La delusione per la prematura eliminazione dallo US Open è già passata, con la ceca che vuole ottenere il bis al Foro Italico, per presentarsi a Parigi come la grande favorita.

14.12: Halep ha ricominciato dopo il lockdown con la vittoria di Praga, anche se quello è l’unico torneo disputato dalla numero due del mondo nella ripresa. Infatti la rumena ha saltato lo US Open, decidendo di concentrare tutte le sue forze sulla stagione del rosso, presentandosi nelle condizioni migliori a Roma e poi anche a Parigi. Come detto, Halep cerca ancora la prima vittoria al Foro Italico ed è reduce da una straordinaria battaglia in semifinale contro Garbine Muguruza, sconfitta per 6-4 al terzo set dopo oltre due ore di gioco.

14.07: Si tratta della terza finale in carriera agli Internazionali d’Italia per la rumena, che va a caccia ancora della prima affermazione. Pliskova, invece, è campionessa uscente e punta a restare imbattuta sulla terra rossa romana e realizzare il bis.

14.04: Simona Halep contro Karolina Pliskova, rispettivamente la testa di serie numero uno e numero due del torneo.

14.00: Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della finale femminile degli Internazionali d’Italia 2020.

Il riepilogo delle semifinali femminili – Il programma della finale femminile

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Simona Halep-Karolina Pliskova, finale femminile degli Internazionali d’Italia 2020. Si assegna oggi il titolo di regina del Foro Italico nella sfida che mette di fronte le due teste di serie del torneo.

Simona Halep contro Karolina Pliskova era la finale più facilmente pronosticabile, anche perché si affronteranno le prime due teste di serie. La romena è alla terza finale della carriera a Roma e va ancora a caccia del primo titolo in carriera al Foro Italico e lo farà contro colei che ha vinto lo scorso anno il titolo. La ceca è infatti la campionessa in carica ed ha continuato nella sua striscia vincente sulla terra rossa italiana.

Sarà uno scontro molto equilibrato, probabilmente una battaglia senza una vera e propria favorita. Pliskova sembra davvero trovarsi al meglio su questi campi romani, mentre dall’altra parte c’è Halep che è ripartita benissimo in questo 2020, vincendo a Praga e conquistando la finale a Roma (in mezzo c’è stata anche la decisione di non partecipare agli US Open).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Simona Halep-Karolina Pliskova, finale femminile degli Internazionali d’Italia 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è in programma per le 14.30

Foto: LaPresse