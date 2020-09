LIVE Fognini-Kohlschreiber 4-6 6-1 7-5, Atp Amburgo 2020 in DIRETTA: prima vittoria post-operazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live. Grazie per averci seguito.

Loading...

Loading...

Nel prossimo turno Fognini affronterà il vincente del match tra il francese Paire ed il norvegese Ruud.

FINISCE QUI! Fognini ottiene la prima vittoria post lockdown, imponendosi in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6 6-1 7-6 dopo due ore e ventidue minuti di gioco.

7-5 Dritto vincente di Fognini! Il ligure conquista la vittoria.

40-15 Due match point per Fognini!

30-15 Contropiede di Fognini.

15-15 Lungo il rovescio di Kohlschreiber.

6-5 ANCORA UN BREAK PER FOGNINI!

30-40 Palla break Fognini.

15-30 Sbaglia di dritto il tedesco.

0-15 Lungo il dritto di Kohlschreiber.

5-5 Fognini sbaglia clamorosamente con il dritto. Controbreak del tedesco.

30-40 Fognini sbaglia di dritto. Palla break per Kohlschreiber

30-30 In rete il dritto di Fognini.

15-30 Lungo il back di rovescio del ligure.

15-15 Perfetta chiusura a rete di Fognini.

5-4 Kohlschreiber tiene il servizio ed ora Fognini può chiudere il match.

40-15 Ancora una prima vincente del tedeco.

30-15 Errore in risposta di Fognini.

15-15 Prima vincente di Fognini.

5-3 Game a zero del ligure. Kohlschreiber ora serve per restare nel match.

40-0 Dritto sbagliato da Kohlschreiber.

30-0 Servizio vincente dell’azzurro.

4-3 BREAK DI FOGNINI! Il ligure si porta avanti nel 3° set.

40-A Ancora una palla break per Fognini.

40-40 Lungo il dritto del ligure.

30-40 Palla break per Fognini!

30-30 Grande risposta di Fognini.

30-15 Lungo il dritto di Fognini.

3-3 Il ligure agguanta la parità.

40-0 Altra prima vincente del ligure.

30-0 Servizio vincente di Fognini.

2-3 Kohlschreiber riesce a vincere un game durissimo, salvando quattro palle break.

A-40 Difesa bellissima e fortunata di Kohlschreiber.

40-40 Game infinito. Kohlschreiber chiude con lo smash.

40-A Ancora una palla break per Fognini.

40-40 Kohlschreiber annulla tutto con la prima.

40-A Accelerazione di rovescio mostruosa di Fognini.

40-40 Se ne va anche questa palla break.

40-A Altro errore del tedesco. Nuova palla break per Fognini.

40-40 Scappa via il dritto di Kohlschreiber.

40-A Sul nastro la palla corta di Fognini.

40-40 Doppio fallo di Kohlschreiber.

40-30 Servizio e dritto per il tedesco.

30-30 Lungo il dritto di Fognini

15-30 Dritto incrociato vincente di Fognini.

15-15 Fognini sfonda con il dritto.

2-2 Arriva il controbreak del tedesco.

0-40 Tre palle del controbreak per Kohlschreiber.

0-30 In corridoio l’accelerazione di Fognini.

2-1 C’E’ IL BREAK DI FOGNINI!

40-A Ancora una palla break per il ligure.

40-40 Servizio vincente di Kohlschreiber.

40-A Scambio lunghissimo e chiuso da un clamoroso passante di Fognini.

40-40 Lunga la risposta di dritto del ligure.

40-A Palla break per Fognini

40-40 Accelerazione di dritto di Fognini.

A-40 Finisce in rete la palla corta di Fognini.

40-40 Annullata la palla break.

30-40 PALLA BREAK PER FOGNINI!

30-30 In rete il rovescio di Fognini.

15-30 Scappa il dritto del tedesco.

15-15 In rete il dritto di Fognini.

0-15 Palla corta in rete di Kohlschreiber.

1-1 Ace di Fognini che tiene a zero il servizio.

40-0 Altro errore del tedesco.

30-0 Risposta lunga di Kohlschreiber.

0-1 Il tedesco tiene a zero il servizio.

40-0 Scappa il dritto del ligure.

30-0 Errore di dritto di Fognini.

15-0 Il primo punto del terzo set è del tedesco.

6-1 Fognini conquista agevolmente il secondo set.

40-0 Tre set point per l’azzurro.

30-0 Vincete di dritto di Fognini.

5-1 Perfetto Fognini con il dritto e poi chiusura agevole con il rovescio. Doppio break dell’azzurro.

40-A Ancora palla break per il ligure, che trova il vincente con il dritto.

40-40 Kohlschreiber annulla la palla break.

30-40 Ancora una palla break per Fognini che spinge bene con il dritto.

30-30 Fantastica risposta di rovescio di Fognini.

30-15 In rete il rovescio del ligure.

15-15 In corridoio il dritto di Kohlschreiber.

4-1 Fognini tiene a zero il servizio e resta avanti nel secondo set.

40-0 Tutto molto facile ora per il ligure.

30-0 Accelerazione vincente di Fognini.

3-1 Il tedesco tiene il servizio.

40-30 In corridoio il dritto del ligure.

30-30 Ottima prima di Kohlschreiber.

0-30 Bel vincente di dritto del ligure.

3-0 Fognini conserva il break di vantaggio e allunga nel secondo set.

30-30 Sbaglia Fognini.

30-0 Vincente di Fognini con il dritto.

2-0 Break di Fognini.

30-40 In corridoio il dritto di Fognini. Era una bella occasione.

15-40 Due palle break per Fognini.

15-30 Prima vincete di Fognini.

0-30 Splendido vincente di Fognini.

1-0 Fognini conquista il primo game del secondo set.

40-15 Ottimo dritto del ligure.

30-15 Bel vincente di dritto di Fognini

0-15 Primo punto del secondo set per il tedesco

4-6 Basta il primo. Kohlschreiber conquista il primo set.

40-0 Tre set point per il tedesco.

30-0 Fuori di poco la risposta di Fognini

4-5 Fognini conquista un game complicato. Ora Kohlschreiber serve per il primo set.

30-30 Accelerazione di Fabio che costringe all’errore il tedesco.

15-30 Lungo il dritto di Fognini.

3-5 Kohlschereiber difende due palla break e conserva il vantaggio nel primo set.

A-40 Vincente di rovescio del tedesco.

40-40 Se ne va anche la seconda occasione di controbreak per Fognini.

30-40 Fuori il passante di Fognini.

15-40 Grande risposta di Fabio che si procura due palle del contrbreak.

15-30 Vincente di dritto di Fognini

3-4 Break di Kohlschreiber!

15-40 Sbaglia di dritto l’azzurro e ci sono due palle break per il tedesco.

0-30 Errore di Fognini.

3-3 Kohlschreiber mantiene la parità.

40-30 Ace del tedesco.

30-30 In rete il rovescio del tedesco.

15-15 In rete il recupero di Fognini.

3-2 Ottimo game al servizio per il ligure.

40-0 Ace di Fognini

30-0 Vincente di dritto di Fognini.

2-2 Alla fine Kohlschreiber riesce a tenere il servizio, annullando tre palle break.

40-40 Kohlschreiber annulla anche questa.

40-A Eccezionale pallonetto di Fognini, che si procura una terza palla break.

40-40 Risposta vincente per Fognini.

A-40 Scappa via il dritto a Fognini

40-40 In rete l’accelerazione di dritto del ligure.

40-A Seconda palla break per il ligure

40-40 Errore di Kohlschreiber.

A-40 Lunga la risposta di Fognini.

40-40 Se ne va la palla break in favore del ligure.

40-A Prima palla break per Fognini.

40-40 Errore di rovescio del tedesco

40-15 Ace del tedesco.

30-15 Servizio e dritto per il tedesco.

15-15 Vincente di rovescio del ligure.

2-1 Fognini tiene il servizi anche questo game.

40-30 Perfetto il rovescio lungolinea di Fognini.

30-30 Splendido rovescio di Kohlschreiber.

15-15 Vincente di dritto del ligure.

1-1 Kohlschreiber tiene a zero il servizio.

40-0 Prima vincente del tedesco.

30-0 In corridoio il rovescio di Fognini.

15-0 Lungo il recupero di Fognini

1-0 Il ligure parte bene nel primo set.

A-40 Servizio vincente di Fognini.

40-40 Altro errore del ligure.

40-30 Errore di rovescio di Fognini.

40-15 Kohlschreiber affossa la risposta.

30-15 Errore di dritto del tedesco.

15-0 Il primo punto della partita è di Fognini

COMINCIA IL MATCH

13.45: Tra poco inizierà il match.

13.35: Il match non comincerà prima delle ore 14.00. E’ ancora in corso l’incontro precedente.

Il programma di Fognini-Kohlschreiber – La presentazione del tabellone dell’ATP Amburgo – I risultati dell’ATP Amburgo (21 settembre)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo turno dell’ATP di Amburgo con protagonisti Fabio Fognini e il tedesco Philipp Kohlschreiber. Sul campo centrale, terza sfida in programma con l’azzurro che va in cerca di sensazioni migliori dopo essere tornato a giocare e l’operazione a entrambe le caviglie.

Un banco di prova per Fabio che sia a Kitzbühel che a Roma ha rimediato due sconfitte, manifestando però dei segnali di ripresa nel match contro il francese Ugo Humbert. L’azzurro, chiaramente, non può essere al top e sulla terra rossa una condizione fisica adeguata e un esigenza quasi imprescindibile. Pertanto, questo torneo, qualora continuasse per il ligure, è un’occasione per mettere minuti nelle gambe e acquisire sempre più l’abitudine alla competizione. E’ evidente che Fognini cercherà di esprimere il meglio che può in questo match contro un avversario che conosce piuttosto bene.

Guardando ai precedenti, non c’è troppo sorridere visto che il tedesco è in vantaggio 7-2 contro l’italiano, che spesso ha sofferto gli angoli che il mancino teutonico è stato in grado di trovare. Tuttavia Kohlschreiber, attualmente n.85 del mondo, è in una fase calante della propria carriera, avendo 36 anni. Giova ricordare, ad esempio, il match disputato a Kitzbühel dal tedesco nel primo turno contro il nostro Jannik Sinner, dominante in lungo e in largo. Pertanto una sfida tutta da vivere e da interpretare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo turno dell’ATP di Amburgo con protagonisti Fabio Fognini e il tedesco Philipp Kohlschreiber: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è il terzo sul programma centrale che prenderà il via alle 10.30. E’ lecito pensare che la sfida vada in scena per le 13.00-14.00, a meno poi di rinvii per la pioggia. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse