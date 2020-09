LIVE Berrettini-Pospisil, Roland Garros 2020 in DIRETTA: il romano va a caccia del secondo turno a Parigi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Berrettini-Pospisil – La presentazione del Roland Garros (29 settembre) – L’ordine di gioco del Roland Garros (29 settembre) – Gli italiani in campo al Roland Garros (29 settembre)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e il canadese Vasek Pospisil valido per il primo turno del Roland Garros 2020. Sul Suzanne Lenglen, esordio per il n.8 del ranking atteso alla non semplice sfida contro il nordamericano (n.76 ATP).

L’azzurro viene dagli ottavi di finale raggiunti agli US Open, sul cemento, e dai quarti di Roma sulla terra. Su questa stessa superficie l’obiettivo è di fare più strada possibile e regalarsi qualcosa di importante. Servirà una prestazione solida e convincente da parte di Matteo, apparso non al 100% della forma in questo ritorno agonistico. In particolare, la sconfitta contro il norvegese Casper Ruud, agli Internazionali d’Italia 2020, brucia parecchio per come sia maturata. Un Berrettini, quindi, che si aspetta risposte un po’ diverse dal proprio tennis al cospetto di un giocatore che non ha di certo nella terra la superficie preferita.

Pospisil, infatti, è il tipico giocatore d’attacco, che gioca molto sullo schema servizio, gioco di volo. Uno schema che sul rosso parigino non sarà semplice da adottare, considerata la lentezza dei campi per via della grande umidità. Condizioni climatiche, tra l’altro, che potrebbero fare la differenza e rendere ancor più complicato lo sviluppo del gioco ai due sfidanti. Una partita priva di uno storico e per questa ancor più interessante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e il canadese Vasek Pospisil valido per il primo turno del Roland Garros 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00. Buon divertimento!

