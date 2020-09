VIDEO Berrettini-Pospisil, Roland Garros 2020: highlights e sintesi della partita. Il romano domina contro il canadese nel 1° turno

Ottimo esordio di Matteo Berrettini nel Roland Garros 2020. Sul campo del Suzanne Lenglen il romano (n.8 del mondo) si è imposto facilmente contro il canadese (n.76 del ranking) Vasek Pospisil. Un Berrettini ben centrato quello visto oggi, agevolato sicuramente da un rivale che ha manifestato tutti i suoi limiti sulla terra battuta (45 vs 18 gratuiti parlano chiaro), ma abile anche a trovare continuità con i suoi colpi, come testimoniato dai 22 vincenti e dai 97 punti totali portati a casa, contro i 66 dell’avversario. In buona sostanza non c’è stato match. Di seguito gli highlights:

GLI HIGHLIGHTS DI BERRETTINI-POSPISIL – ROLAND GARROS 2020

Foto: LaPresse