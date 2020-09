La Regione Veneto decide di riaprire gli impianti sportivi per il pubblico: 1000 spettatori negli stadi e 700 nei palasport

Arrivano novità dalla Regione Veneto sul tema “riapertura impianti sportivi”. Il governatore Luca Zaia, infatti, ha firmato un’ordinanza nella quale si regolano gli eventi sportivi in presenza di pubblico. Il riferimento è ai campionati nazionali nel periodo 19 settembre 2020/3 ottobre 2020. In territorio veneto dunque gli spettatori possono assistere agli eventi sportivi, al massimo 1.000 negli impianti all’aperto e 700 in quelli al chiuso, nei quali sia possibile la preassegnazione dei posti a sedere. E’ quanto è previsto dall’ordinanza, valevole da oggi fino al 3 ottobre. Come si può leggere nel testo, gli spettatori “hanno l’obbligo di occupare per tutta la durata dell’evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro”.

Un atto molto incisivo che oggi entrerà in vigore a livello giovanile, domani nei campionati di Promozione, Prima e Seconda categoria. Un segnale forte verso le istituzioni che si erano pronunciate sulle porte chiuse. Per questo, come viene riportato su gazzettino.it: “A seguito delle numerose e giustificate perplessità manifestate in merito ai chiarimenti sul protocollo per la ripartenza forniti dalla Figc il cambio di rotta del Cr Veneto si ritiene opportuno rimandare a quanto contenuto nel Dpcm del 7 agosto e nella successiva ordinanza 84 del 13 agosto della Regione che consentono la presenza del pubblico durante le competizioni e gli eventi sportivi sia all’aperto che al chiuso, che garantiscano il contingentamento, il controllo degli ingressi e la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nei limiti quantitativi (fino a mille all’aperto, 200 al chiuso, ndr) e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in Veneto“. Vedremo quali saranno le reazioni.

Foto: Shutterstock.com