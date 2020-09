Italian Baseball Series 2020: gara4 va alla Fortitudo Bologna, che pareggia la serie sul 2-2

Ci sarà una gara6. Questo è l’esito della quarta partita della serie tra Fortitudo UnipolSai Bologna e San Marino, che vede ancora una volta violato il fattore campo a causa del 4-0 degli ospiti. L’incontro è stato rimandato inizialmente di 75 minuti a causa della pioggia che si è poi diradata, permettendo di evitare un altro rinvio. Murilo Gouvea, partente di Bologna, è protagonista con ben 10 strikeout.

L’incontro gira subito nel primo inning, quando Oduber spedisce oltre la recinzione il fuoricampo che vale il 2-0 per la Fortitudo. Nel secondo San Marino recrimina per una palla a destra molto bella di Giovanni Garbella, che però finisce in foul di mezzo metro e vanifica quello che sarebbe stato con buone probabilità un triplo con RBI (c’era Caseres in prima).

Nella quarta ripresa accade ciò che San Marino avrebbe voluto evitare: infortunio per il partente, Ricardo Hernandez, e a causa del problema al gomito deve entrare Kourtis, che concede subito una base su ball e Grimaudo, che poi va in seconda su sacrificio di Astorri e poi, su palla mancata da Ahrens e lancio pazzo, chiude il giro per il 3-0. Il 4-0 lo firma Oduber con un singolo da un punto, con Dobboletta che si trovava in terza. Quello del sesto inning è il sigillo finale, che garantisce che la serie arrivi almeno fino a domenica.

Foto: FIBS / EzR NADOC