Italia-Israele calcio femminile: programma, orario, tv, streaming Qualificazioni Europei 2022

Dopo un’attesa durata sei mesi, tanto è passato dall’ultimo match disputato nell’Algarve Cup, le Azzurre sono finalmente pronte a tornare in campo per riprendere il cammino di qualificazione al Campionato Europeo del 2022. Giovedì 10 settembre l’Italia si radunerà a Coverciano per preparare i match contro Israele e Bosnia Erzegovina, che si disputeranno rispettivamente giovedì 17 settembre (Stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli, ore 20.45, diretta su RaiSport) e martedì 22 settembre (ore 16, Zenica).

Le azzurre, dunque, affronteranno le israeliane con l’obiettivo di centrare i tre punti e di convincere sul piano del gioco, cosa non facile visto il periodo di preparazione e le non molte partite sulle gambe. Per riuscirci la Ct Milena Bertolini, che dovrà fare a meno delle infortunate Sara Gama e Valentina Cernoia, ha deciso di puntare su 28 calciatrici. Prima chiamata in Nazionale maggiore per i difensori di Roma e Sassuolo Tecla Pettenuzzo e Maria Luisa Filangeri, e anche per Lucia Di Guglielmo, Cecilia Prugna ed Elisa Polli, protagoniste insieme a Benedetta Glionna – che ritrova la maglia azzurra due anni e mezzo dopo l’ultima convocazione – del grande inizio di stagione dell’Empoli. Tornano invece in gruppo dopo una lunga assenza il portiere Francesca Durante e la centrocampista Flaminia Simonetti.

PROGRAMMA ITALIA-ISRAELE – QUALIFICAZIONI EUROPEI 2022 CALCIO FEMMINILE

Giovedì 10 settembre andrà in scena Italia-Israele, match valido per le Qualificazioni agli Europei 2022 di calcio femminile. Il match, previsto alle ore 20.45, godrà della diretta televisiva di RaiSport, live streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Giovedì 10 settembre

Italia-Israele – Qualificazioni Europei 2020 calcio femminile

Foto: Alessio Tarpini / LPS