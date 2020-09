Internazionali d’Italia Roma 2020, Novak Djokovic: “Ho trovato il mio miglior tennis nelle fasi decisive del torneo”

7-5 6-3, un risultato piuttosto netto quello che ha visto prevalere Novak Djokovic nella finale degli Internazionali d’Italia di tennis 2020 in quel di Roma sull’argentino Diego Schwartzman. Quinto successo in carriera per il fenomeno serbo al Foro Italico, ennesima perla di questa stagione, ma, soprattutto, fondamentale riscatto dopo la delusione dei recenti US Open.

Le sue parole dopo il match: “Ho vinto una partita dura, sinceramente. Ovviamente sono molto felice. Sinceramente non ho giocato il mio miglior tennis per tutta la settimana, ma l’ho trovato nel momento decisivo sia oggi che ieri. Ho trovato un colpo buono, un servizio, e questo era sufficiente per vincere”.

Sulla sua età: “Non mi sento vecchio. Sono orgoglioso però. L’età non cambia molto per me, io mi sento motivato, mi sento giovane nell’anima, nella testa”.

Sulla tattica di gioco: “In quei momenti volevo spezzargli un po’ in ritmo, a lui piacciono queste condizioni, e abbiamo quasi giocato a sera, prendeva tutte le palle da diero. Volevo cambiare ritmo, essere imprevedibile con i colpi. Era un blocco mentale, succede. Quando gioco con uno come lui che sta molto lontano dalla riga… non sono stato molto efficiente, ma anche per merito suo”.

Foto: Lapresse