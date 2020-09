Internazionali d’Italia Roma 2020: Elisabetta Cocciaretto subisce Irina Camelia Begu e perde in due set

Il debutto sul Centrale del Foro Italico di Roma non è felice per Elisabetta Cocciaretto. La tennista marchigiana esce sconfitta dal match contro la rumena Irina Camelia Begu, proveniente dalle qualificazioni, ma che vale una classifica ben maggiore dell’attuale numero 77 nel ranking WTA (è stata numero 22) con il punteggio di 6-2 6-2, lasciandole così spazio per affrontare la britannica Johanna Konta al secondo turno. Chiave tattica nel dritto della nativa di Bucarest, oggi particolarmente incisivo e contro il quale l’italiana non è riuscita a opporre soluzioni di rilievo.

Forse per l’emozione di giocare per la prima volta sul Centrale del Foro Italico, anche se senza spettatori, il primo set di Cocciaretto parte male, con la cessione immediata della battuta. L’azzurra tende a sbagliare qualche palla di troppo, mentre Begu soprattutto con il dritto riesce a portare a casa diversi punti importanti. I break di vantaggio della rumena diventano due con un doppio fallo, e nel giro di poco tempo arriva anche la conclusione del parziale: 6-2 in 37 minuti.

Molta battaglia nei primi tre game del secondo set, in cui arrivano tre break in serie. Cocciaretto, in questa situazione, riesce a lottare con forza e avrebbe anche varie chance del 2-1, in un terzo game che di fatto indirizza l’incontro. Lo sforzo dell’italiana nel riuscire a vincere i punti si vede tutto nel volto, contro le ripetute soluzioni di dritto di Begu che la portano fino al 5-1. Pochi minuti dopo arriva, al terzo match point, la conclusione con una risposta lunga di Cocciaretto, che significa doppio 6-2 in un’ora e 24 minuti.

Importanti i dati sul servizio, in linea percentuale (56%-64% di punti vinti con la prima, 32%-69% con la seconda), anche per sottolineare come nel primo set le prime in campo fossero di più per Cocciaretto, ma più attaccabili; il dato si è poi invertito nel secondo parziale.

Foto: Marta Magni / MEF Tennis Events