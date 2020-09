Internazionali d’Italia 2020, risultati 15 settembre tabellone femminile: fuori Elisabetta Cocciaretto. Bene Muguruza e Kontaveit

A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020, oggi, martedì 15 settembre, è proseguito il primo turno del tabellone principale di singolare femminile, che si completerà domani, quando inoltre si disputeranno i primi otto incontri del secondo turno.

L’unica azzurra oggi in gara, Elisabetta Cocciaretto, è stata eliminata con un duplice 6-2 dalla romena Irina Camelia Begu, mentre in uno degli incontri più interessanti di giornata va segnalata la vittoria dell’estone Anett Kontaveit, che batte la transalpina Caroline Garcia per 6-3 7-6 (1).

Loading...

Loading...

Un duplice 6-2 è sufficiente a Daria Kasatkina per vincere il derby russo contro Vera Zvonareva, mentre con un rapido 6-2 6-4 la kazaka Yulia Putintseva si libera della svedese Rebecca Peterson, infine la boema Katerina Siniaková si sbarazza della teutonica Angelique Kerber per 6-3 6-1.

Con un duplice 6-3 l’iberica Garbiñe Muguruza Blanco supera la statunitense Sloane Stephens, mentre la russa Svetlana Kuznetsova elimina in rimonta la statunitense Bernarda Pera per 3-6 7-6 (3) 6-3, infine l’altra statunitense Cori Gauff batte la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 6-4 6-3.

Il derby sloveno va a Polona Hercog, che rimonta e batte la connazionale Kaja Juvan per 4-6 6-4 6-1, mentre la neerlandese Arantxa Rus piega la polacca Iga Swiatek con il punteggio di 7-6 (5) 6-3, infine la boema Marketa Vondrousova supera la nipponica Misaki Doi per 6-1 4-6 6-4.

RISULTATI FEMMINILI 15 SETTEMBRE

Yulia Putintseva batte Rebecca Peterson 6-2 6-4

Darya Kasatkina batte Vera Zvonareva 6-2 6-2

Katerina Siniaková batte Angelique Kerber 6-3 6-1

Garbiñe Muguruza Blanco batte Sloane Stephens 6-3 6-3

Cori Gauff batte Ons Jabeur 6-4 6-3

Irina-Camelia Begu batte Elisabetta Cocciaretto 6-2 6-2

Polona Hercog batte Kaja Juvan 4-6 6-4 6-1

Arantxa Rus batte Iga Swiatek 7-6 (5) 6-3

Marketa Vondrousova batte Misaki Doi 6-1 4-6 6-4

Anett Kontaveit batte Caroline Garcia 6-3 7-6 (1)

Svetlana Kuznetsova batte Bernarda Pera 3-6 7-6 (3) 6-3

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse