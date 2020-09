Internazionali d’Italia 2020, Marco Cecchinato: “Sono molto contento, perché sto facendo un ottimo lavoro col mio team”

A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020, oggi, nell’incontro valido per il primo turno del tabellone principale di singolare maschile, Marco Cecchinato ha sconfitto in tre partite il britannico Kyle Edmund, dopo una sospensione per pioggia. Le sue dichiarazioni a fine gara sono state rilasciate a Sky Sport Arena.

L’azzurro ha descritto le proprie emozioni: “Sono molto contento, perché sto facendo un ottimo lavoro col mio team. Qui Max non c’è ma ci sentiamo tutto il giorno, questa vittoria la dedico anche a lui perché anche lui sta vivendo un momento delicato. Sono contento che mi trasmetta energia, sono tutte cose belle che era da tanto che non vivevo”.

Chiosa sul finale di match: “Un po’ il Cecchinato vecchio, partivo piano, mi divertivo a soffrire, correre, spingere, al terzo set ho espresso veramente un bel gioco, sono contento. Sono molto emozionato, era un sacco che non vincevo una partita di questo livello“.

Foto: LaPresse