Internazionali d’Italia 2020: eliminazione a sorpresa per Rafa Nadal. Djokovic diventa il grande favorito

Giornata di quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2020, sia in tabellone maschile sia in quello femminile. Non sono mancate le emozioni e le sorprese: andiamo ad analizzare quanto successo al Foro Italico.

L’evento del giorno è indubbiamente la fragorosa eliminazione di Rafael Nadal, sconfitto in due set da un Diego Schwartzman encomiabile. Il match è durato poco più di due ore e si è chiuso con il sorprendente punteggio di 6-2 7-5 in favore dell’argentino, che, sebbene non fosse sembrato particolarmente in forma negli ultimi tempi, è stato capace di sfoderare una prestazione da applausi a scena aperta. Lo spagnolo, nove volte vincitore del torneo romano, non è riuscito a tenere testa al numero 15 del ranking ATP ed è costretto a salutare anzitempo l’amata terra rossa della città eterna.

Loading...

Loading...

Approda in semifinale, invece, Novak Djokovic. Il numero 1 al mondo ha sofferto più del previsto contro il tedesco Dominik Koepfer, imponendosi poi in tre set con il risultato di 6-3 4-6 6-3. Con l’eliminazione del grande rivale Nadal, da sempre più a suo agio del serbo sulla terra, Nole diventa di diritto il grande favorito per il Masters 1000 romano. Domani affronterà Casper Ruud, che ha eliminato il nostro Matteo Berrettini, ultimo rappresentante azzurro nel torneo di casa. Partita tiratissima: tre ore di battaglia che hanno premiato il norvegese al tie-break del terzo set. Un peccato per il numero 8 del mondo, da cui ci si aspettava che potesse cogliere questa chance per approdare in semifinale. Infine, tre set anche tra Denis Shapovalov e Grigor Dimitrov: ha avuto la meglio il canadese, che domani sfiderà Schwartzman per guadagnarsi l’ultimo atto della manifestazione.

Per quanto riguarda il torneo femminile, nessun problema per la testa di serie n.1 Simona Halep che, già in vantaggio di un set e di un break, ha approfittato del ritiro di Yulia Putintseva per sbrigare la pratica ancor prima del previsto. Avanza anche la numero 2 del seeding Karolina Pliskova, che ha prevalso in tre set sulla belga Elise Mertens. Eliminata, invece, Victoria Azarenka, che è stata battuta in rimonta dalla spagnola Garbine Muguruza. Infine, vittoria a sorpresa per Marketa Vondrousova, che ha concesso solamente tre games a Elina Svitolina.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse