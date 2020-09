Hockey pista, Samuele Muglia: “Il mio ritorno al CGC Viareggio? Non avrei potuto fare una scelta di cuore migliore di questa”

Si avvicina la ripartenza del campionato italiano di Serie A2 di hockey su pista. Il CGC Viareggio, oltre che all’ingaggio del coach Massimo Mariotti, vede il ritorno di Samuele Muglia. L’attaccante toscano, tra i migliori nel panorama italiano di questo sport, ha deciso di appoggiare il progetto della sua squadra di casa per aiutarla in una stabile risalita in A1 dopo un periodo difficile.

Andiamo ad ascoltare l’intervista rilasciata da Muglia per OA Sport, in collaborazione con Sport2U, nel corso della trasmissione Hockey2U. Ottimismo, positività e tanta voglia di tornare in pista da parte un giocatore che rientra a Viareggio per riportare la squadra alla conquista di grandi obiettivi.

Foto: Baldi