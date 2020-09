Golf femminile: Brooke Henderson e Nelly Korda guidano l’ANA Inspiration 2020 dopo il terzo giro

Si è concluso il terzo giro dell’ANA Inspiration 2020, che si configura come secondo Major della stagione femminile dopo i tanti spostamenti causati dalla pandemia di coronavirus. Continuano i capovolgimenti nelle zone alte della classifica, dove adesso al comando c’è la coppia formata dalla canadese Brooke Henderson e dall’americana Nelly Korda, entrambe volti nuovi ma non troppo del tour LPGA, dal momento che l’una ha già vinto il Women’s PGA Championship nel 2016 e l’altra è andata più volte in zona podio. Entrambe le giocatrici si trovano a -12, ma la più impressionante cavalcata è di Henderson (che risale 7 posti), autrice di un -7 con sei birdie, un eagle e un bogey, mentre per Korda c’è il -1 che la mantiene al comando.

Terza posizione per l’altra statunitense Lexi Thompson, vittoriosa nel 2014, per la sudcoreana Mirim Lee e per l’australiana Katherine Kirk, tutte a -10. Sesta la prima delle europee, la spagnola Carlota Ciganda, a -9, mentre al settimo posto si vanno a collocare l’inglese Mel Reid, la portoricana Maria Fernanda Torres e le americane Stacy Lewis e Rose Zhang a -8. Di particolare rilievo il risultato di quest’ultima, per il suo status di amateur, la migliore tra le cinque che sono riuscite a superare il taglio.

Rimane attaccata, all’11° posto, l’americana Danielle Kang, tra le principali favorite della vigilia, mentre è un po’ più indietro (ventunesima) l’australiana Minjee Lee a -4. Domani, a Rancho Mirage, la California vedrà una campionessa Major, difficile stabilire se nuova o meno.

Foto: LaPresse