Golf: Burmester, Smith e Rai in testa all’Irish Open dopo il primo giro. Tutti indietro gli italiani

Si è concluso il primo giro dell’Irish Open sponsorizzato Dubai Duty Free, in una delle edizioni che, per contingenze varie, hanno avuto più sfortuna negli ultimi dieci anni in termini di campo partecipanti. In testa, comunque, ci sono nomi di una certa notorietà. Al Galgorm Spa & Golf Resort di Ballymena, infatti, comandano il sudafricano Dean Burmester e gli inglesi Jordan Smith e Aaron Rai, che completano il percorso in 65 colpi, 5 sotto il par. Smith e Rai chiudono con soli birdie, mentre Burmeister si sporca il giro con un doppio bogey alla 17 che gli porta via le due buche di vantaggio che aveva. L’ultimo gruppo è stato fermato per oscurità alla 17, ma non cambia la classifica in modo significativo.

Al quarto posto si trova, da solo, un altro uomo dalla terra d’Albione, Toby Tree, a un colpo di distanza. Più nutrito il gruppo dei quinti, formato dallo scozzese Stephen Gallacher, dall’irlandese (amateur, cosa ancora più interessante) James Sugrue, dagli svedesi Richard Karlberg e Oscar Lengden e dall’americano John Catlin, tutti a -3. A -2 la zona della decima posizione con i danesi Martin Simonsen e Lucas Bjerregaard, lo svedese Niklas Lemke, il francese Julien Guerrier, i sudafricani Justin Harding e Garrick Higgo, l’australiano Scott Hend e il thailandese Jazz Janewattananond. Da segnalare il buon inizio di Padraig Harrington: l’irlandese, tre Major in carriera di cui due Open Championship consecutivi, chiude a +1, ma aveva aperto con due birdie nelle prime cinque buche.

Non bene gli italiani: 65° Francesco Laporta a +3, 83° Edoardo Molinari a +4, 119° Andrea Pavan a +13. Va detto che la spinta sembra essersi esaurita anche per l’irlandese Shane Lowry, 98° a +5 e ben lontano da quel momento d’oro che gli regalò l’ultimo Open Championship finora disputato, quello del 2019.

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse