Equitazione, Campionati Italiani dressage 2020: a Tortona in programma gli assoluti nel fine settimana

Il mondo dell’equitazione italiana si appresta a vivere un nuovo ed importantissimo evento, con i Campionati Italiani assoluti di dressage che si svolgeranno questo fine settimana in quel del Circolo Ippico Il Torrione di Tortona, in provincia di Alessandria.

Fitto il programma, che oltre ai campionati assoluti tecnici e freestyle, vedrà anche disputarsi i relativi criterium, i campionati italiani giovani cavalli e la finale del circuito Mipaaf, che vedranno impegnati anche cavalieri e amazzoni stranieri, provenienti da Austria, Olanda, Repubblica di Moldavia e Svizzera.

Loading...

Loading...

Ben 140 i binomi in totale che si avvicenderanno in Piemonte, con gli assoluti che vedranno in gara Ester Soldi, Nausicaa Maroni, Tatiana Miloserdova, Leonardo Tiozzo, Monica Iemi, Domenico D’Onghia, Elena Trius, Pierluigi Sangiorgi, Michele Toldo, Francesca Rapazzoli, Francesco Zaza e Valentina Truppa, già vincitrice in sei occasioni.

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISE