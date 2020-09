Golf, Aron Rai ancora al comando del Dubai Duty Free Irish Open 2020 dopo 54 buche. Tutti tagliati gli azzurri

Il moving day dell’Dubai Duty Free Irish Open 2020 è stato decisamente divertente. A Ballymena (Irlanda del Nord) l’inglese Aaron Rai continua il suo percorso “perfetto” e chiude per la terza giornata consecutiva davanti a tutti, dopo un round in 67 colpi che gli ha permesso di scendere a -8. Lo European Tour, superato lo U.S. Open di settimana scorsa, si prepara per vivere il percorso di avvicinamento alle finali della propria stagione, che si terranno all’inizio di dicembre. Lo storico evento irlandese quest’anno ha subito una modifica di posizionamento del calendario e, capitando in una settimana non certamente invitante, ha perso certamente molto di fascino ritrovandosi senza vere e proprie star in campo, specialmente dopo l’eliminazione dell’Open champion Shane Lowry.

A cercare di sfruttare l’occasione di un field non eccezionale ci sta dunque provando con tutte le forze il britannico Rai, vincitore in Kenya tre stagioni fa dell’unico torneo della propria carriera. Domani egli potrà dunque andare a caccia del bis, ma la concorrenza è molto serrata. L’australiano Maverick Antcliff si è portato infatti al secondo posto ad una sola lunghezza dal leader nella sua lunga giornata odierna, che lo ha visto sul terreno di gioco per più del normale round in quanto il suo giro di ieri era stato sospeso per oscurità.

Partono con ottime possibilità di successo domani anche lo svedese Oscar Lengden, il thailandese Jazz Janewattananond e il sudafricano Dean Burmester, tutti terzi con lo score complessivo di -6. Alle loro spalle l’australiano Lucas Herbert e l’inglese Toby Tree (-5). Come anticipato già ieri, non c’è stato davvero niente da fare per i tre azzurri impegnati in Irlanda: Edoardo Molinari e Andrea Pavan erano già certi del taglio nonostante la sospensione e anche Francesco Laporta era virtualmente eliminato e poteva solamente sperare in miracoli che non sono arrivati.

Foto: shutterstock.com