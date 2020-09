Golf, Aberdeen Standard Investments Scottish Open 2020: Fitzpatrick e Fleetwood favoriti nel primo torneo delle Rolex Series

È una grande settimana per l’European Tour di golf, con il primo evento della Rolex Series che è pronto a prendere il via dopo quasi nove mesi dall’ultimo. Superato un Irish Open a mezzo servizio che ha regalato il secondo successo in carriera di Justin Catlin, la carovana si sposta in Scozia, dove sul percorso di gioco si presenterà un field certamente più competitivo per giocarsi il successo dell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open 2020, che avrà inizio giovedì 1 ottobre. Il montepremi totale di 6 milioni di euro sarà quasi dieci volte maggiore rispetto alla media di quello degli eventi organizzati dalla riapertura del tour europeo all’inizio di luglio, oltre che il più elevato di tutto l’anno solare in corso.

Il torneo si terrà al The Renaissance Club, sulla costa dell’East Lothian, per il secondo anno consecutivo, ma con una grande differenza dovuta alla sua posizione all’interno del calendario. L’anno scorso infatti, col calendario regolare, qui si è giocato all’inizio di luglio, la settimana prima dell’Open al Royal Portrush. Inaugurato nell’aprile 2008, il campo si affaccia sulla riva sud del Firth of Forth ed è a pochi chilometri da collegamenti iconici come Muirfield, Gullane e Archerfield.

Il campione in carica di questo torneo è l’austriaco, Bernd Wiesberger, che ha sfruttato al massimo le condizioni favorevoli per registrare un ottimo score di 22 sotto il par, e ci riproverà anche in questo 2020. Con la nuova data di ottobre tuttavia, le condizioni autunnali potrebbero porre qualche problema in più ai golfisti nel ritrovare degli score così bassi. I fairway generosi diventeranno molto più difficili da gestire se il vento dovesse soffiare forte questo fine settimana, e i green molto sagomati quasi certamente forniranno una prova complicata di corretta lettura. In termini di classifica, gli inglesi Tommy Fleetwood e Matthew Fitzpatrick sono i giocatori più accreditati al ruolo di favorito per questa settimana, sebbene la forma post lockdown di Fleetwood sia stata al di sotto del livello atteso. Per quanto riguarda Fitzpatrick invece la condizione è buona, evidenziata da un terzetto di top-6 sul PGA Tour. Un attenzione particolare va riservata anche al contingente sudafricano che potrebbe rappresentare una minaccia in condizioni difficili, con Erik Van Rooyen, George Coetzee e Christiaan Bezuidenhout.

Si sperava che il torneo di questa settimana consentisse a un numero limitato di spettatori di entrare, ma a causa dell’improvviso aumento del numero di persone che contraggono il Coronavirus, il torneo dovrà essere organizzato a porte chiuse.

Foto: V.Origo