Giro d’Italia 2020, Geraint Thomas guida la Ineos Grenadiers. Filippo Ganna per la prima maglia rosa. Svelati i partecipanti

La Ineos Grenadiers ha svelato la composizione della propria squadra per il Giro d’Italia 2020, in programma dal 3 al 25 ottobre. Il capitano della corazzata britannica sarà Geraint Thomas, già capace di vincere il Tour de France e pronto per dare il suo primo assalto alla maglia rosa. Il britannico potrebbe sfruttare al meglio i 65 chilometri a cronometro, disciplina a lui particolarmente congeniale e in cui potrebbe guadagnare del tempo prezioso nei confronti di tutti gli avversari.

Il 34enne ha manifestato tutto il suo entusiasmo alla vigilia: “Sono eccitato dall’idea di guidare la squadra in Italia e mi sento pronto. Questo è un anno strano per tutti, ma è fantastico avere un obiettivo così grande. Le gambe stanno bene, la Tirreno-Adriatico è andata bene e la cronometro dei Mondiali mi ha dato grande confidenza. Porteremo una grande squadra e ho grande fiducia nei miei compagni di squadra”.

Vedremo all’opera anche Filippo Ganna, fresco Campione del Mondo a cronometro e serio candidato a indossare la prima maglia rosa, visto che sabato si incomincerà con una prova contro il tempo da Monreale a Palermo. In rosa anche l’australiano Rohan Dennis (ex iridato a cronometro), i britannici Tao Geoghegan Hart e Ben Swift, lo spagnolo Jonathan Castroviejo, l’ecuadoriano Jhonathan Narvaez e il nostro Salvatore Puccio. Assente dunque l’ecuadoriano Richard Carapaz (detentore del titolo), il colombiano Egan Bernal non si è rimesso in gioco dopo la debacle al Tour de France.

Foto: Lapresse