Giro d’Italia 2020: Elia Viviani dovrebbe essere al via dopo la delusione del Tour

Era partito per il Tour de France 2020 con l’obiettivo sicuramente di portare a casa un successo di tappa. Invece sono arrivate una quarta, una quinta ed una sesta piazza in volata e soprattutto tantissima delusione. La stagione è ancora lunga e c’è tempo per svoltarla, l’obiettivo è quello di volare in Madre Patria per trovare i risultati più confortanti. Elia Viviani punta l’occhio verso il Giro d’Italia 2020.

Al via dalla Sicilia il prossimo 3 ottobre dovrebbe esserci anche il campione olimpico dell’omnium e l’ex campione d’Europa: il veneto con la sua Cofidis sembra aver scelto di puntare alla Corsa Rosa, come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport. Ad accompagnare Viviani dovrebbe tornare in rosa il fidato Fabio Sabatini, assente alla Grande Boucle con non pochi dubbi su questa scelta.

Foto: Lapresse