Giro d’Italia 2020: Elia Viviani conferma la sua presenza

Il Tour non è andato come volevo. L’obiettivo era di vincere almeno una tappa ma non ci sono riuscito. Recriminare sulle occasioni perse è comunque inutile. Dunque ci vediamo al @giroditalia dal 3 Ottobre 🇮🇹💪 — The Tour didn't go as I wanted, I was looking for a stage win but didn’t arrive. Complaining about missed opportunities is useless. So see you at the @giroditalia from 3 October 🇮🇹💪 #giroditalia photo: @pocispix