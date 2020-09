Giro d’Italia 2020, ci sarà anche la corsa per le e-bike. 20 tappe, 25mila metri di dislivello: spiccano Simoni e Lelli

Il Giro d’Italia 2020 scatterà dalla Sicilia il prossimo 3 ottobre e si concluderà a Milano il 25 ottobre. La corsa di tre settimane attraverserà tutto il Paese e si preannuncia estremamente spettacolare, con tanti big pronti a darsi battaglia per la conquista della maglia rosa. L’evento ha cambiato eccezionalmente la propria collocazione in calendario a causa dell’emergenza sanitaria, si corre a inizio autunno e non nel cuore della primavera, ma il fascino della corsa nostrana resta immutato.

Per il terzo anno consecutivo, ci sarà il Giro-E a fare da contorno alla kermesse. Si tratta dell’unico evento al mondo dedicato alle biciclette a pedalata assistita, che si svolgerà dal 4 al 25 ottobre sulle strade e nei giorni del Giro d’Italia: 20 tappe, 1500 chilometri, 25mila metri di dislivello complessivo. Grazie all’ausilio di questi mezzi, anche gli amatori con un minimo di allenamento potranno gustarsi in prima persona le emozioni e i percorsi riservati ai professionisti.

Sette team prenderanno parte all’evento: la Toyota, con bici Treak, sarà capitanata da Patrick Martini; Italia Agenzia Nazionale Turismo, con bici Bianchi, sarà guidata da Moreno Moser; Gilberto Simoni sarà il leader della Fondazione Michele Scarponi, con bici Trek; Roberto Ferrari trascinerà la Valsir del team principal Emanuele Bombini, con biciclette De Rosa; Amedeo Tabini e Max Lelli saranno i rispettivi capitani di Fly cycling-team Cdi (bici Look) e di Rcs Sport-Jgmf Eu-Pharma (bici Bianchi); presente anche Banca Mediolanum con bici Bianchi.

Foto: Valerio Origo