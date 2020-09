Giro d’Italia 2020: chi parteciperà? Vincenzo Nibali, Thomas, Fuglsang e Simon Yates le stelle. Ma non solo…

Sta per concludersi un’edizione clamorosa del Tour de France: al via della Grande Boucle c’era veramente tutto il meglio del ciclismo internazionale, con una startlist devastante per qualità e palmares dei corridori. Diverso sarà il discorso per il Giro d’Italia 2020, che scatterà il prossimo 3 ottobre dalla Sicilia: il calendario post pandemia è andato sicuramente a penalizzare la Corsa Rosa che non avrà alla partenza tutti i più forti corridori del circuito World Tour. Chi parteciperà al secondo grande giro stagionale?

L’attesa italiana è tutta per Vincenzo Nibali ovviamente. Lo Squalo ha deciso, con la sua Trek-Segafredo, di puntare tutto sulla gara di casa, tralasciando le classiche e evitando la Grande Boucle. L’obiettivo è quello di trionfare, anche se la condizione al momento dice tutt’altro. Per il tricolore spazio anche al campione nazionale a cronometro Filippo Ganna, che sogna di imporsi nella prima prova contro il tempo, per poter vestire la Maglia Rosa. Dovrebbe esserci, in chiave volate, Elia Viviani, tutt’altro che convincente in queste giornate al Tour.

Loading...

Loading...

Tra gli stranieri? Non mancheranno i nomi di qualità. Quello di più rilievo è sicuramente Jakob Fuglsang, reduce dal trionfo al Giro di Lombardia: con lui in Astana anche il russo Aleksandr Vlasov, astro nascente tra gli scalatori. Poi spazio ai britannici Simon Yates e Geraint Thomas: il primo vuole assolutamente giocarsi la Maglia Rosa, il secondo punta al riscatto dopo l’esclusione della sua INEOS Grenadiers al Tour de France. Per le volate nomi di qualità come quelli di Fernando Gaviria, Arnaud Démare, Michael Matthew e Peter Sagan.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse