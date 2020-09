Giro di Toscana 2020 oggi: orario, programma, tv, streaming

Nonostante le difficoltà legate al proliferare del Covid-19 quest’oggi, mercoledì 16 settembre, prenderà regolarmente il via l’edizione del 2020 del Giro di Toscana-Memorial Alfredo Martini. Nella corsa in cui lo scorso anno si impose l’azzurro Giovanni Visconti, i corridori dovranno affrontare 182.9 chilometri, con partenza e arrivo che saranno entrambi situati nella località di Pontedera.

PROGRAMMA E ORARI TV

La competizione prenderà il via alle ore 10.30, con arrivo previsto intorno alle ore 15:00. La corsa verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD dalle ore 12.00, e su Eurosport dalle ore 13.45. Sarà poi ovviamente disponibile la diretta streaming della manifestazione su Rai.tv ed Eurosport Player. Infine, OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dalle ore 10.30, per non perdervi neanche un secondo di questo appuntamento sulle terre toscane.

Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 16 settembre

Partenza: ore 10.30

ore 10.30 Arrivo: ore 15.00 circa

ore 15.00 circa Diretta tv: Rai Sport dalle ore 12.00, Eurosport dalle ore 13.45

Rai Sport dalle ore 12.00, Eurosport dalle ore 13.45 Diretta streaming: Rai.tv ed Eurosport Player

Rai.tv ed Eurosport Player Diretta testuale: OA Sport dalle ore 10.30

