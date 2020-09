Ginnastica artistica, il protocollo sanitario per il ritorno in gara. Attrezzi da sanificare, mascherine e gel per le mani

La Federazione Ginnastica Internazionale ha deliberato il tanto atteso protocollo sanitario per il ritorno in gara. La Polvere di Magnesio si è fermata completamente a inizio marzo e siamo ormai a sette mesi senza gare, il digiuno più lungo di tutti i tempi. Per il primo evento internazionale di un certo peso bisognerà aspettare ancora più di due mesi, a dicembre sono infatti in programma gli Europei a Baku (lunedì avremo una risposta definitiva riguardo all’effettiva disputa della rassegna continentale). La FIG ha dunque redatto le regole da rispettare nelle prossime competizioni, una serie di norme da adottare con la massima accuratezza in modo da contenere il rischio contagio e poter riprendere concretamente l’attività agonistica dopo un lungo periodo di stop.

Si parla di misurare la temperatura all’ingresso nei palazzetti, di sanificare tutti gli attrezzi prima dell’utilizzo, di indossare le mascherine quando non è possibile mantenere le distanze, di igienizzare le mani. Ci si sofferma anche sui tamponi e sul periodo di quarantena. In Italia si tornerà a gareggiare a metà ottobre con la terza tappa della Serie A in quel di Napoli, poi sempre nel capoluogo campano andranno in scena la Final Six di Serie A e i Campionati Italiani Assoluti tra ottobre e novembre, veri e propri appuntamenti di preparazione in vista degli Europei pre-natalizi.

Foto: Simone Ferraro/FGI