Freccia Vallone 2020, svelati i partecipanti. Pogacar, Roglic, Bernal, Alaphilippe: startlist di lusso. Pochi italiani

La Freccia Vallone 2020 si correrà mercoledì 30 settembre, appena tre giorni dopo i Mondiali di Imola. La tradizionale corsa in Belgio è stata posticipata di cinque mesi abbondanti a causa della pandemia e precede di quattro giorni la Liegi-Bastogne-Liegi, Classica Monumento in programma domenica 4 ottobre. ASO ha annunciato oggi la startlit della Freccia e il parterre è davvero di lusso. Sarà infatti presente tutto il podio del recente Tour de France: gli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic, l’australiano Richie Porte. Al via anche tantissimo altri big come il francese Julian Alaphilippe, lo svizzero Marc Hirschi, lo spagnolo Mikel Landa, il colombiano Rigoberto Uran, il polacco Michal Kwiatkowski.

Pochi gli italiani al via, per il semplicemente motivo che sabato 3 ottobre incomincerà il Giro d’Italia. A difendere i nostri colori saranno soprattutto Damiano Caruso (decimo alla Grande Boucle), Diego Ulissi (vincitore al Giro del Lussemburgo e in grandissima forma), Gianni Moscon (al rientro in gara), Alessandro De Marchi ed Enrico Gasparotto. Da segnalare anche la presenza del colombiano Egan Bernal, dopo essersi ritirato al Tour de France dove era campione uscente.

Foto: Lapresse