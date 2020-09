Fabio Sabatini salterà il Giro d’Italia: “Ho avuto il Coronavirus. Non è una passeggiata, avevo dolori ovunque”

Fabio Sabatini non parteciperà al Giro d’Italia. Il 35enne è infatti risultato positivo al Coronavisu e dunque non potrà gareggiare durante la Corsa Rosa, in programma dal 3 al 25 ottobre. Elia Viviani perderà così il vagone più importante del suo treno per le volate. Lo stesso corridore della Cofidis ha raccontato la sua storia a tuttobiciweb: “Sono risultato positivo due sabati fa. È probabile che ho contratto il virus alla Tirreno Adriatico e vi assicuro che non è una passeggiata: non la Tirreno, ma il virus. Ho avuto per due giorni febbre alta e dolori da tutte le parti come se avessi fatto due tappe dolomitiche conseciutive. E anche la respirazione non era delle migliori: respiro corto e affannato per due giorni. Ora sto meglio. Sabato ho fatto il tampone che è risultato negativo, questa mattina ne ho fatto un altro: se è tutto ok, posso risalire in bicicletta, ma putroppo per me non c’è spazio per il Giro d’Italia. Mi spiace per Elia, molto. Mi spiace per la squadra, ma come si dice in questi casi? La salute è in cima a tutto“.

Foto: Lapresse