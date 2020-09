F1, Lewis Hamilton si scusa sui social dopo lo sfogo di domenica: “Sono umano anch’io”

Lewis Hamilton fa un piccolo passo indietro dopo lo sfogo di domenica scorsa e riconosce di non aver reagito nel migliore dei modi alla penalità di 10″ inflittagli dai commissari in occasione del Gran Premio di Russia 2020, decima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. “Stanno cercando di fermarmi, ma va bene così. Sono abbastanza sicuro che nessuno abbia mai ricevuto due penalità di cinque secondi per qualcosa di così ridicolo”, aveva detto il britannico della Mercedes a proposito della penalizzazione che gli è costata di fatto la possibilità di conquistare il 91° successo della carriera, eguagliando così il record di Michael Schumacher.

Di seguito il contenuto del post pubblicato poche ore fa dal 6 volte campione del mondo sui suoi canali social: “Posso non comportarmi sempre bene di fronte alle avversità, potrei non reagire sempre nel modo in cui si vorrebbe che facessi quando le tensioni sono alte, ma dopotutto sono un essere umano e ho una gran passione per quello che faccio. Sto imparando e crescendo ogni giorno, apprenderò dalle lezioni e continuerò a lottare. Grazie a coloro che continuano a sostenere e sono lì a combattere con me“. Mirino puntato adesso sul prossimo appuntamento iridato in programma dal 9 all’11 ottobre sulla pista tedesca del Nurburgring, in cui Hamilton proverà a vincere per raggiungere il primato di Schumacher e per chiudere definitivamente i conti nella lotta per il titolo.

Foto: Lapresse