F1, Lewis Hamilton: “Non penso al record di Schumacher, voglio solo vincere domenica qui a Sochi”

Nel prossimo weekend (25-27 settembre) la F1 fa rotta versa la Russia, a Sochi, per la disputa del decimo round di questa stagione così particolare, influenzata dalla pandemia Covid-19. Un campionato nel quale Lewis Hamilton e la Mercedes sono dominatori incontrastati e favoriti principali per vincere anche questa tappa. In particolare, il britannico ha concrete possibilità per eguagliare il record di successi nelle singole gare del tedesco Michael Schumacher (91). Lewis, infatti, è a quota 90 dopo il trionfo al Mugello e ha tutte le carte in regola per centrare questo obiettivo, rafforzando chiaramente anche la propria leadership di questo Mondiale 2020.

La pista dovrebbe sorridere alle Frecce Nere, da sempre vittoriose su questa pista da quando è teatro del weekend iridato (2014). Nel caso specifico, l’asso nativo di Stevenage è andato a segno in quattro circostanze. Un tracciato, quello russo, lungo 5853 metri e composto da ben 12 curve a destra e solo 6 a sinistra. Il primo settore è quello più veloce, mentre, il secondo, e soprattutto il terzo, sono più lenti e tecnici in quanto predominano le curve a 90° da terza marcia con cordoli esterni alti e a scalino che sollecitano molto gomme e le appendici aerodinamiche. Per essere veloci in questi tratti guidati servirà un’ottima stabilità in frenata e tanta trazione. La pista richiede un alto carico aerodinamico per garantire una frenata stabile e la trazione necessaria nelle numerose curve lente. Tutti aspetti che certamente non fanno difetto alla W11.

“Sinceramente non so cosa significhi per me“, dice Hamilton riguardo alle sue possibilità di battere il record di Schumacher nel corso della conferenza stampa. “Non so cosa dire. Valtteri (Bottas ndr.) si è già detto che è molto veloce su questa pista. Dobbiamo prendere in considerazione la Red Bull. Attendiamo la gara di domenica. Certamente è un onore poter eguagliare il record di Michael, ma io voglio vincere essenzialmente domani“.

Foto: LaPresse