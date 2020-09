F1, Jenson Button: “Lewis Hamilton è il pilota più pulito che abbia mai affrontato”

Jenson Button è stato per ben 17 stagioni protagonista nel Mondiale di Formula 1 durante le quali ha ha totalizzato 306 gare con 15 vittorie e il titolo conquistato nel 2009. Per tre di queste stagioni ha avuto come compagno di squadra Lewis Hamilton alla McLaren.

Button ha avuto parole di elogio, come riportato da Marca, proprio per il sei volte campione del Mondo: “Penso che sia un personaggio piuttosto timido. Ha un talento eccezionale e non giocherà mai sporco. In effetti, penso che sia il ragazzo più pulito che abbia mai affrontato. Che tu sia o meno un fan di Lewis come persona, dovresti assolutamente esserlo come pilota“.

L’ex pilota di F1 ricorda con piacere le stagione condivise con Hamilton alla McLaren: “Lewis nel 2012 era un pilota di grande talento, la cui vita ruotava intorno alle corse. Ho dovuto lavorare molto duramente. Difficile batterlo, e ovviamente non è successo tutte le volte. Ma è successo abbastanza per essere felice di quello che ho ottenuto. Ora è in una posizione in cui può rilassarsi e pensare ad altre cose oltre a guidare la macchina“.

