F1, Jacques Villeneuve: “La Ferrari non credo possa vincere nel 2022, Mercedes sfrutterà il vantaggio di motore che ha già”

Il periodo molto difficile della Ferrari in F1 è tema trattato da diverse settimane. Indubbiamente la prestazione dell’ultimo round del Mondiale al Mugello, sede nella quale la scuderia di Maranello ha festeggiato il 1000° GP, ha alimentato ancor di più le critiche sulle scelte fatte dal Cavallino Rampante. Vedere il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel in ottava e decima posizione, sverniciati letteralmente in rettilineo, è difficile da accettare.

La dirigenza della Rossa chiede pazienza, rimandando il discorso a quando vi sarà il cambio di regolamento: il riferimento è al 2022. In quella stagione, infatti, le macchine saranno diverse dal punto di vista aerodinamico e del telaio, mentre i motori saranno sempre gli stessi come filosofia costruttiva. Per questa ragione il campione del mondo di F1 del 1997 Jacques Villeneuve, opinionista su Sky Sport, non ritiene affatto che tra due anni la Ferrari possa vincere: “No, perché le modifiche riguardano il telaio e l’aerodinamica, non il motore. La Mercedes potrà portare avanti il ​​vantaggio che ha già“.

A detta di Jacques, infatti, il team di Maranello ha pagato a caro prezzo la scelta di lasciar partire certi tecnici, per la volontà di comporre un roster tutto italiano, senza preoccuparsi di avere tra le sue fila i migliori: “La Ferrari avrebbe potuto essere la Mercedes di oggi, ma hanno lasciato andare tanti ingegneri di talento, soprattutto perché non erano italiani. E sono finiti tutti lì, dall’altra parte“. Villeneuve si riferisce a tecnici come James Allison, che ora sta facendo un lavoro incredibile come direttore tecnico alla Mercedes.

“Vogliono fare della Ferrari una vera squadra italiana, ma non credo che questa sia una precondizione per il successo nella moderna F1. La squadra sta affrontando tempi estremamente difficili e ci vorrà molto per loro per risalire. Almeno due anni. La cosa più importante è affidarsi alle persone migliori, a prescindere dai costi “, la chiosa del canadese.

Foto: LaPresse