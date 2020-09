F1, Jean Todt: “Non mi piace l’idea di una gara con griglia di partenza invertita”

La F1 è alla ricerca disperata di interesse. Indubbiamente, visto il dominio della Mercedes, gli ascolti e il seguito del Circus non è ai massimi storici, anche per via della situazione molto particolare dettata dalla pandemia. Un contesto molto difficile nel quale Liberty Media sta valutando tante soluzioni per creare maggior incertezza.

Una tra le idee proposte è quella di disputare una gara a griglia di partenza invertita, dando modo ai piloti più lenti di rimanere davanti e nello stesso tempo costringere quelli più veloci a sorpassare, regalando spettacolo. Una soluzione poco gradita, però, dai principali attori in pista, poco favorevoli a un artificio del genere, senza tener conto degli oggettivi meriti sul tracciato. Il concetto è chiaro: vince chi è più veloce non chi è più spettacolare.

Del resto, da sempre, il Circus si divide e divide su questa contrapposizione tra chi ritiene tutto poco interessante e chi crede che la categoria debba essere l’esaltazione della tecnologia e della ricerca. Difficile trovare dunque una visione comune. Da questo punto di vista il presidente della FIA Jean Todt, come riportato da Marca, si schiera coi piloti: “Sono stato da sempre contrario alla soluzione della griglia invertita. Credo che siano altre le soluzioni da proporre per il bene del Circus. Da questo punto di vista, la firma da parte di tutti i team del Patto della Concordia è un segnale di continuità che ci può aiutare anche nella realizzazione di nuove regole, senza però stravolgere ciò che la F1 sia“, le parole di Todt.

A questo punto è da vedere cosa farà Liberty Media e quali indicazioni si seguiranno per rianimare un campionato che, in attesa del 2022, potrebbe essere “già assegnato” alla Stella a tre punte quest’anno e nel 2021. Possibile un ripensamento sulle modifiche delle monoposto già dall’anno venturo? Lo scopriremo.

Foto: Konstantin Egorychev / Shutterstock.com