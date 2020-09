F1, GP Russia 2020: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 25-27 settembre

Il Mondiale di Formula 1, dopo un solo weekend di pausa, è pronto a trasferirsi in quel di Sochi per la settima edizione con valenza iridata del Gran Premio di Russia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre i piloti si daranno battaglia su un circuito in cui la Mercedes è ancora imbattuta avendo vinto tutte e sette le gare disputate dal 2014 in poi. Lewis Hamilton sarà il grande favorito per un successo storico, che gli permetterebbe di agganciare Michael Schumacher a quota 91 vittorie in carriera eguagliando così un primato davvero sensazionale. Il finlandese Valtteri Bottas però si è sempre trovato molto bene a Sochi e quindi darà probabilmente del filo da torcere al compagno di squadra britannico con l’altra W11. Unica minaccia per la Mercedes sarà ancora Max Verstappen su Red Bull, mentre le Ferrari dovranno lottare strenuamente per raccogliere un buon risultato in zona punti.

Il weekend di gara di Sochi, valevole come decimo round stagionale del Mondiale di Formula 1, sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTV. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire in chiaro qualifiche e gara in differita. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni del fine settimana con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’avvicinamento alla decima gara dell’anno. Di seguito la programmazione televisiva completa del fine settimana 25-27 settembre della Formula 1 per il Gran Premio di Russia:

PROGRAMMA WEEKEND GP RUSSIA F1 2020

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdi 25 settembre

ore 8.35-9.20, F2, Prove libere, diretta

ore 10.00-11.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 13.00-13.30, F2, Qualifiche, diretta

ore 14.00-15.30, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 26 settembre

ore 9.15-10.15, F2, Gara 1, diretta

ore 11.00-12.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 27 settembre

ore 9.55-10.40, F2, Gara 2, diretta

ore 13.10, F1, Gara, diretta

La programmazione in differita di TV8/HD

Sabato 26 settembre

ore 18.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 27 settembre

ore 18.00, F1, Gara, differita

Foto: Lapresse