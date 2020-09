F1 e MotoGP oggi: orari prove libere, tv, programma Sky, DAZN e TV8 (25 settembre)

Oggi, venerdì 25 settembre, si disputeranno le prime prove libere del GP di Russia 2020, decimo round del Mondiale F1, che si correrà sul tracciato di Sochi, e quelle del GP di Catalogna 2020, ottava tappa del Mondiale MotoGP e nona di Moto2 e Moto3, che andrà in scena a Barcellona.

Le prime due sessioni delle prove libere del decimo GP stagionale della F1, il GP di Russia 2020, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207), mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a SkyGo e NowTV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.

Per quanto concerne il Motomondiale, le prove libere 1 e 2 del GP di Catalogna 2020 vedrà la diretta tv in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) per tutte le classi, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a DAZN, SkyGo e NowTV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.

Non vi saranno dirette delle prove libere di F1 e Motomondiale in chiaro su TV8.

PROGRAMMA GARE MOTOGP E F1 25 SETTEMBRE

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1 – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1 – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

10.00-11.30 F1, prove libere 1 – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, SkyGo, NowTV

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1 – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2 – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

14.00-15.30 F1, prove libere 2 – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, SkyGo, NowTV

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2 – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2 – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

Foto: LaPresse