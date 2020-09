F1, Daniel Ricciardo: “La Renault è in forte crescita, ora siamo competitivi anche su piste come il Mugello”

Il trittico Spa-Monza-Mugello, oltre ad avere praticamente incoronato Lewis Hamilton per la settima volta campione del mondo della Formula Uno, ha messo in mostra una Renault in grande crescita, con l’obiettivo di salire sul podio che ormai non è più un sogno, ma una realtà. Nel Gran Premio di Toscana, poi, questo risultato è sfuggito davvero per un soffio, Ci ha pensato Alexander Albon a spezzare il sogno di Daniel Ricciardo che si è particolarmente rammaricato per questo risultato mancato e lo ha confermato a Speedweek.com.

“Ho il mio solito sorriso, ma sono molto diverso al mio interno – racconta l’ex Red Bull – Quel terzo posto mancato mi ha davvero ferito. La Renault aveva svolto un ottimo lavoro, siamo partiti bene in tutte e tre le occasioni e anche la strategia ha fatto il suo, quando ci ha permesso di superare Lance Stroll. Purtroppo l’ultima ripartenza mi è costata a caro prezzo con Alexander Albon, non avevo modo di rispondere alla sua velocità”.

Un quarto posto che brucia, certo, ma che conferma anche come la scuderia francese abbia mosso passi in avanti notevoli: “Al Mugello eravamo sorpresi. Ci aspettavamo di essere competitivi, ma non così tanto. Sapevamo di avere sfruttato al meglio circuiti veloci come Spa e Monza, ma in Toscana non potevamo avere le stesse certezze. Occorreva maggiore carico aerodinamico, essendo un tracciato in stile Barcellona, ovvero una pista sulla quale temevamo di soffrire. La prestazione sul circuito italiano è stata incoraggiante, perchè si capisce che ora andiamo bene su diversi lay-out”.

L’analisi di Daniel Ricciardo si conclude con ulteriori spunti di interessi importanti: “L’ultima parte della gara del Mugello è stata una sorta di qualifica fino al traguardo. Nel corso di quei 12 giri abbiamo staccato Sergio Perez di oltre 5 secondi, con una Racing Point che si è confermata decisamente valida. Ovviamente non possiamo competere con Mercedes o Red Bull Ring in fatto di velocità pura, i nostri avversari sono McLaren, Ferrari e la stessa scuderia tinta di rosa. Beh, si può dire che al Mugello li abbiamo sconfitti tutti ampiamente”.

Foto: Lapresse