F1, Charles Leclerc: “Sempre bello guidare una Ferrari. Hamilton merita quello che sta facendo”

Charles Leclerc si sta preparando per il GP di Russia 2020, decima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito di Sochi. Il monegasco è reduce da tre gare estremamente difficili tra Spa-Francorchamps, Monza e Mugello. La sua speranza è quella di ottenere un pronto riscatto, anche se è ben consapevole che la Ferrari continuerà a fare fatica anche su questa pista e bisognerà lottare per cercare di conquistare anche soltanto qualche punto.

Il giovane del Principato è però ottimista come sempre e ha speso parole al miele nei confronti della Scuderia di Maranello durante la conferenza stampa della vigilia: “È sempre bello guidare una Ferrari, farne parte, anche se le performance quest’anno non sono state delle migliori finora: di certo non siamo nelle posizioni che vorremmo“. Un paio di settimane fa si è corso al Mugello, un tracciato inedito per la massima categoria automobilistica: “È una pista che amo e nonostante alcuni incidenti nell’ultimo GP io spero che la Formula 1 ci torni nel prossimo futuro”. Lewis Hamilton è a una sola vittoria dal record di vittorie detenuto da Michael Schumacher: “Lewis merita tutto quello che sta facendo in Formula 1”.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse