F1, budget cap rinviato di sei mesi: proroga al tetto di spesa. Ferrari respira

La F1 è attesa da una rivoluzione importante nel 2021. La prossima stagione, infatti, porterà in dote il budget cap, ovvero il limite di spesa massimo che le varie scuderie dovranno rispettare. Il tetto è stato fissato a 145 milioni di dollari, che scenderanno poi a 140 nel 2022 (quando entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico) e a 135 per il triennio 2023-2025. Si è però deciso di assicurare una proroga ai vari team, in modo da garantire un po’ più di tempo per pianificare tagli e ricollocazioni del personale, inevitabili per rientrare nel limite di spesa.

A parlarne è stato Mattia Binotto, team principal della Ferrari, in una dichiarazione concessa alla testata olandese Formel 1: “Ci hanno dato sei mesi, avevamo chiesto più tempo, ma è un buon compromesso”. La Scuderia di Maranello deve infatti decidere come spostare alcuni dei suoi uomini, i quali dovranno necessariamente abbandonare la Formula Uno ed essere inseriti su altri progetti, o sportivi o di automotive. La situazione è molto simile anche per la Red Bull, Chris Horner si è esposto in questo modo: “Per fortuna abbiamo diversi progetti paralleli alla F1 che necessitano di personale in cui faremo confluire le risorse umane che non saranno più dedicate alla massima formula automobilistica”. Assisteremo davvero a un Mondiale più equilibrato nei prossimi anni oppure sarà sempre la Mercedes a dominare, in attesa che il regolamento tecnico innovativo del 2022 crei un po’ di scompiglio?

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse