Stefano Domenicali nuovo boss della F1 dal 2021? Le prime indiscrezioni: l’ex Ferrari prossimo al nuovo incarico

Stefano Domenicali starebbe per diventare il nuovo boss della F1, già a partire dal prossimo anno. Questa è la grande indiscrezione lanciata da BBC, la quale avrebbe ricevuto l’informazione da avvalorate fonti, in attesa di una comunicazione ufficiale. Il manager italiano è attualmente l’amministratore delegato di Lamborghini e si preparerebbe dunque a sostituire Chase Carey, CEO e Presidente di Formula Uno dal 2017 e che rimarrebbe ancora Presidente, ma in una forma tutta da decidere. BBC ha contattato lo stesso Domenicali e i portavoce della massima categoria automobilistica, ma non sono arrivate risposte alla richiesta di un commento.

Stefano Domenicali ha guidato la Ferrari dal 2008 al 2014, subentrando a Jean Todt. Con lui la Scuderia di Maranello ha vinto l’ultimo Mondiale (quello costruttori nel 2008), poi si è dimesso per delle divergenze con l’allora Presidente Luca Cordero di Montezemolo. Successivamente il 55enne ha assunto il ruolo di senior management in Audi, prima di essere nominato amministratore delegato di Lamborghini. Se la notizia venisse confermata, curiosamente due ex uomini della Ferrari ricoprirebbero le massime cariche del motorsport: Todt è Presidente della FIA, Domenicali diventerebbe il boss di F1.

Foto: Lapresse