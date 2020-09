F1, Beatrice Frangione: “A Sochi probabile dominio Mercedes, salvo l’ennesimo colpo di scena”

Dopo il GP di Toscana Ferrari 1000 disputato lo scorso 13 settembre, la F1 è pronta ad approdare in Russia. Un circuito, quello di Sochi, segnato dal dominio Mercedes dal 2014, con Lewis Hamilton che vanta quattro vittorie sulle sei edizioni disputate in terra russa. Partendo da questo presupposto viene difficile pensare che l’esito della corsa, che si disputerà il prossimo 27 settembre, possa presentarci un vincitore diverso. A meno che l’imprevisto non regali, ancora una volta, l’ennesimo colpo di scena.

Questo il punto di vista che Beatrice Frangione (giornalista esperta e appassionata di motori già collaboratrice per Sky Sport F1 e attuale caporedattore di Hammer Time), ha rilasciato per OA Sport, in collaborazione con Sport2U, ai microfoni della nostra trasmissione FormulaUno2U: “Rassegnamoci, la situazione resterà abbastanza piatta fino a fine stagione. La difficoltà dimostrata fino ad oggi da Mercedes nella gestione delle gomme non ha influito sul suo dominio: Hamilton è comunque riuscito a vincere, e a portare la sua W11 al traguardo, nonostante fosse su tre ruote. Forse, loro, disponendo di una vettura nel complesso perfetta, potrebbero non mettere in discussione la loro prestazione in pista, a differenza di altri team, come la Ferrari, che pecca nell’avere un progetto completamente sbagliato”.

Voltando pagina e parlando del futuro di alcuni piloti, in particolare quello di Antonio Giovinazzi, e della sua possibile sostituzione con Mick Schumacher, Beatrice è molto chiara sull’esprimere l’esigenza di un’ulteriore attesa di esordio in F1 del figlio del Campionissimo tedesco. Non mancano i commenti in merito al ritorno in calendario di alcuni tracciati, Imola in primis, e la sua nostalgia per il GP di Monaco, storico quanto affascinante per la sua eleganza. Un circuito, quello monegasco, che nonostante abbia generato apprezzamenti e critiche, ha comunque lasciato il segno nella storia della massima serie automobilistica.

LA VIDEO INTERVISTA A BEATRICE FRANGIONE





Foto: LaPresse