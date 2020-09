Equitazione, Campionato Italiano tecnico dressage 2020: dopo il Grand Prix guida Tatiana Miloserdova

Va in archivio la prima giornata Campionato Italiano tecnico dressage 2020 di equitazione, in programma a Tortona, in provincia di Alessandria: dopo il Gand Prix odierno in testa c’è Tatiana Miloserdova su Florento Fortuna, con un leggerissimo margine su Francesco Zaza su Wispering Romance. Domani il Grand Prix Special assegnerà il titolo tecnico, mentre il Freestylle Grand Prix di domenica assegnerà il titolo freestyle.





CLASSIFICA DOPO IL GRAND PRIX

1 MILOSERDOVA TATIANA (FLORENTO FORTUNA) 70.174%

2 ZAZA FRANCESCO (WISPERING ROMANCE) 69.848%

3 TRUPPA VALENTINA (SAUVIGNON) 67.391%

4 MARONI NAUSICAA (EMBAJADOR SG) 66.935%

5 TIOZZO LEONARDO (KARINA) 65.500%

6 TRIUS ELENA (BEQUEPE) 63.848%

7 RAPAZZOLI FRANCESCA (RAY) 63.717%

8 SANGIORGI PIERLUIGI (GELO DELLE SCHIAVE) 63.696%

9 IEMI MONICA (LOVE-LIGHT) 63.522%

10 SOLDI ESTER (REVENT E. H.) 61.152%

