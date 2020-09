Djokovic-Schwartzman oggi, Finale Internazionali d’Italia: orario, tv, programma, streaming

A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020, oggi, lunedì 21 settembre, si disputerà la finale del tabellone maschile, ed andrà in scena la sfida che vedrà il serbo Novak Djokovic opposto all’argentino Diego Schwartzman. Il match inizierà sul Centrale non prima delle ore 17.00.

Oggi, lunedì 21 settembre, si terrà l’ottava ed ultima giornata del tabellone principale degli Internazionali d’Italia di tennis 2020. Sarà possibile seguire l’incontro Djokovic-Schwartzman in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Supertennis TV ed in diretta streaming su Sky Go e NowTv. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Novak Djokovic e diego Schwartzman.

PROGRAMMA DJOKOVIC-SCHWARTZMAN (21 SETTEMBRE)

CENTRALE

Non prima delle ore 17.00

Novak Djokovic (Serbia, 1) vs Diego Schwartzman (Argentina, 8)

DIRETTA TV – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Supertennis TV

DIRETTA STREAMING – SkyGo, NowTV e sito ufficiale Supertennis TV

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport

