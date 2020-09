Ciclismo senza respiro dopo i Mondiali. Scorpacciata di corse per un ottobre di fuoco: Giro d’Italia, Classiche del Nord, Vuelta

Il ciclismo non conosce soste dopo il lockdown, le gare si susseguono senza riuscire nemmeno a rifiatare. Dopo il Tour de France, concluso appena otto giorni fa, sono andati in scena i Mondiali a Imola con i successi di Filippo Ganna (a cronometro) e del francese Julian Alaphilippe (nella prova in linea). Pausa dopo la rassegna iridata? Non se ne parla, anzi sta per iniziare un ottobre davvero di fuoco, anticipato dalla Freccia Vallone (30 settembre) e dal BinckBank Tour (29 settembre-3 ottobre).

Sta crescendo l’attesa per il Giro d’Italia, straordinariamente in programma dal 3 al 25 ottobre. La Corsa Rosa rappresenta la nostra storia, non è soltanto una corsa ciclistica, ma una parte della cultura popolare del Bel Paese, un condensato di storia, geografia, cultura, enogastronomia che si rinnova di anno in anno e che riunisce l’intera Nazione in un abbraccio virtuale (e di questi tempi l’affermazione è più che mai corretta) da Nord a Sud. Si partirà dalla Sicilia, poi si risalirà lo Stivale per arrivare fino a Milano: tre cronometro, tante salite impegnative e tanti fuoriclasse pronti a darsi battaglia per la conquista della maglia rosa. Il nostro Vincenzo Nibali, i britannici Simon Yates e Geraint Thomas, il danese Jakob Fuglsang, il russo Alexander Vlasov sognano in grande.

Il Giro d’Italia andrà purtroppo in scena in contemporanea ad alcune Classiche di un giorno, tra cui tre Monumento come Liegi-Bastogne-Liegi (4 ottobre), Giro delle Fiandre (18 ottobre), Parigi-Roubaix (25 ottobre). E proprio il 25 ottobre sarà il maxi-giorno del ciclismo: in contemporanea ultima tappa del Giro d’Italia, lo show sul pavé francese e la sesta tappa della Vuelta di Spagna (in programma dal 20 ottobre all’8 novembre, data che segnerà la conclusione della stagione).

CALENDARIO CICLISMO OTTOBRE 2020:

29 settembre – 3 ottobre BinckBank Tour

30 settembre Freccia Vallone

3-25 ottobre Giro d’Italia

4 ottobre Liegi-Bastogne-Liegi

7 ottobre Freccia del Brabante

10 ottobre Amstel Gold Race

11 ottobre Gent-Wevelgem

11 ottobre Parigi-Tours

18 ottobre Giro delle Fiandre

20 ottobre – 8 novembre Vuelta di Spagna

21 ottobre Brugge-De Panne

25 ottobre Parigi-Roubaix

28 ottobre – 1 novembre Giro di Sardegna

Foto: Lapresse