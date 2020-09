Ciclismo, Mondiali Imola 2020: recupero lampo per Annemiek van Vleuten. La neerlandese sarà al via della rassegna iridata

Annemiek Van Vleuten sarà al via, sabato, della prova in linea del campionati del Mondo di ciclismo femminile di Imola 2020. La neerlandese, campionessa in carica, si era fratturata un polso al Giro Rosa, mentre, peraltro, era saldamente in testa alla classifica generale, e sembrava che per lei non ci fossero chance di difendere il titolo. Tuttavia, come conferma lei stessa in un’intervista a NOS, i suoi medici le hanno dato il via libera per correre con un tutore.





Loading...

Loading...

L’iridata a quanto pare non ha problemi a pedalare, ma bisognerà vedere, in gara, come reagiranno le sue gambe dopo queste due settimane tormentate che ha passato. Ad ogni modo, avendo il posto extra in quanto campionessa in carica, la sua presenza non costringerà i Paesi Bassi a rinunciare a un’altra atleta. Si prospetta una win win situation per le Orange, le quali, nel caso van Vleuten dovesse essere competitiva, ritroverebbero la coppia irresistibile formata da Annemiek e Anna van der Breggen che negli ultimi anni ha dominato le gare per nazionali.

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Pagni